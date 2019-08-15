"Надо просто перестать стрелять?" - 13 обстрелов за сутки. Погиб воин. Что происходит в зоне ООС

Боевики палят по украинским позициям из запрещенных минометов. Фото - Укринформ

14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Под Новолуганском и в районе Зайцевой враг применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

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Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи 8 населенных пунктов, сообщает штаб ООС.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб.

От начала сегодняшнего дня вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

На оккупированной Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировала 29 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода. Также на оккупированном Донбассе зафиксировали десятки единиц тяжелого вооружения, "расположенного по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".