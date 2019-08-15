"Надо просто перестать стрелять?" - 13 обстрелов за сутки. Погиб воин. Что происходит в зоне ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1206
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1368
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 990
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6165
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1512
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 909
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1566
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3141
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2214
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5166
Фото
Все фото
4
4
5
5
3
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали &quot;Ребра Ляшко&quot; и &quot;Порошенко под снегом&quot;
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали "Ребра Ляшко" и "Порошенко под снегом"
&quot;Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет&quot; - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС
"Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет" - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС
&quot;Это все ваш Порошенко&quot; - что говорят ЛНРовцы украинцам в Станице Луганской
"Это все ваш Порошенко" - что говорят ЛНРовцы украинцам в Станице Луганской
&quot;Спартанцы&quot; и &quot;Амазонки&quot;. Как оккупанты готовят детей к военной и террористической деятельности
"Спартанцы" и "Амазонки". Как оккупанты готовят детей к военной и террористической деятельности
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Видео
Все видео
Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"
Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО
Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1206
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6165
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4673
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4230
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 765
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
четверг, 15 августа 2019 07:19

"Надо просто перестать стрелять?" - 13 обстрелов за сутки. Погиб воин. Что происходит в зоне ООС

  Комментировать
&quot;Надо просто перестать стрелять?&quot; - 13 обстрелов за сутки. Погиб воин. Что происходит в зоне ООС
Боевики палят по украинским позициям из запрещенных минометов. Фото - Укринформ

14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Под Новолуганском и в районе Зайцевой враг применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО

Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи 8 населенных пунктов, сообщает штаб ООС.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб.

От начала сегодняшнего дня вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

На оккупированной Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировала 29 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода. Также на оккупированном Донбассе зафиксировали десятки единиц тяжелого вооружения, "расположенного по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Надо просто перестать стрелять?" - 13 обстрелов за сутки. Погиб воин. Что происходит в зоне ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 41350
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 19964
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
 1 Просмотров: 10881
Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
5
 Просмотров: 10333
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 10224
Донбасс
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня Просмотров: 99
Для ВСУ отремонтировали 10 танков Т-64БВ
Для ВСУ отремонтировали 10 танков Т-64БВ 1 Просмотров: 4122
В Украине раздали ордена лохматым "бойцам"
В Украине раздали ордена лохматым "бойцам" Просмотров: 918
"Партизан завелся?" - в оккупированном Шахтерске взорвали ЛЭП
"Партизан завелся?" - в оккупированном Шахтерске взорвали ЛЭП Просмотров: 954
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали "Ребра Ляшко" и "Порошенко под снегом"
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали "Ребра Ляшко" и "Порошенко под снегом"
4
 Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
23
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
23
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
5
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
Голосов: 4820
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua