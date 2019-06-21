Переселенцы в Киеве финансировали ДНР

СБУ разоблачила канал передачи денег в ОРДЛО. Фото: Facebook

Сотрудники СБУ разоблачили переселенцев, которые финансировали вооруженные формирования ДНР.

Оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев из оккупированных территорий в Киеве организовала перевод средств для финансового обеспечения боевиков, сообщает СБУ в Facebook.

Вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области. Злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банках.

Деньги переправляли с 2016-го. Общий объем переправленных денег составляет почти 5 млн грн.

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В служебных, жилых помещениях и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию. Она доказывает проведение незаконных сделок.

Фигурантам дела планируется объявление подозрения. Продолжается досудебное следствие.

СБУ разоблачила на финансировании террористических организации в ДНР и ЛНР экс-заместителя председателя Высшего суда. Находясь на должности, он якобы за взятку влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений, сообщается на сайте ведомства.