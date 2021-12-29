Пересечение КПВВ на Донбассе упростили

Украина упростила обязательную самоизоляцию при пересечении КПВВ на линии разграничения. Фото: УНИАН

В Украине отменили самоизоляцию для лиц, въезжающих в страну через КПВВ из ОРДЛО – оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Отменили требование самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий", - написал Ляшко.

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Отмену применения "Дій Вдома" инициировала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, несмотря на Covid-ограничение, приложение вызвало большие трудности у людей при пересечении КПВВ.

"Они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", - отметила Верещук.

19 октября 2021 года прекратил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда на оккупированный Крым "Чаплинка". Не работал с июня, потому что его реконструировали. Проехать на полуостров можно через другие два КПВВ – "Чонгар" и "Каланчак".