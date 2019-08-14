Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи 11 населенных пунктов. Об этом сообщает штаб ООС.
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Потерь с нашей стороны нету.
С начала сегодняшнего зафиксировали один вражеский обстрел вблизи Песков.
10 августа на оккупированной Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировала 29 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода. Также на оккупированном Донбассе зафиксировали десятки единиц тяжелого вооружения, "расположенного по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".
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