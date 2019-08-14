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Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса

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Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Фото - Главком

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи 11 населенных пунктов. Об этом сообщает штаб ООС.

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Потерь с нашей стороны нету.

С начала сегодняшнего зафиксировали один вражеский обстрел вблизи Песков.

10 августа на оккупированной Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировала 29 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода. Также на оккупированном Донбассе зафиксировали десятки единиц тяжелого вооружения, "расположенного по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

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Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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