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Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают

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Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов вблизи Донецка погиб один украинский военнослужащий. В ответ украинские воины несколько раз открывали огонь, сообщили в штабе ООС.

Отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации вблизи Песок вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя - со станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка - из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.

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Также неподалеку Красногоровки наши защитники обнаружили и сбили БПЛА противника типа "квадрокоптер", который пересек линию разграничения.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе Водяного, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего - еще и с автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В Донецкой области начали расследование из-за того, что военные формирования России на Донбассе обстреляли бригаду, которая выполняла ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецк".

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