Перемирие продолжается: как прошли сутки на фронте

28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Украинские воины соблюдают условия прекращения огня. Но готовы реагировать на на любые действия с вражеской стороны, сообщает штаб ООС.
"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - говорится в сообщении штаба.
С начала суток, 29 августа на всех участках фронта была тишина. Нарушений не зафиксировали. Боевых потерь личного состава нет.
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29 августа, - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Родины. Сейчас день, когда каждый украинец должен поблагодарить павших защитников за мир в наших домах и проявить уважение, склонив голову во время минуты молчания.
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