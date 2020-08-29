Перемирие продолжается: как прошли сутки на фронте

28 августа на линии разграничения нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня не зафиксировали. Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news.

28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Украинские воины соблюдают условия прекращения огня. Но готовы реагировать на на любые действия с вражеской стороны, сообщает штаб ООС.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - говорится в сообщении штаба.

С начала суток, 29 августа на всех участках фронта была тишина. Нарушений не зафиксировали. Боевых потерь личного состава нет.

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29 августа, - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Родины. Сейчас день, когда каждый украинец должен поблагодарить павших защитников за мир в наших домах и проявить уважение, склонив голову во время минуты молчания.