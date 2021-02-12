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пятница, 12 февраля 2021 02:09

Переговоры невозможны - Ермак об обострении на Донбассе

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Переговоры невозможны - Ермак об обострении на Донбассе
Ермак рассказал об усилении обстрелов на Донбассе. Фото: Укринформ

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обострение ситуации на Донбассе.

Резкий рост количества обстрелов является "организованной провокацией", говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

В то время, когда убивают украинских защитников, переговоры вести невозможно.

"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, именно для этого сюда приезжают", - заявил Ермак.

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Напомним, за вчера на Донбассе погибли двое украинских военных.

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