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Паспортизация Донбасса: МИД подготовило предложения для СНБО

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Паспортизация Донбасса: МИД подготовило предложения для СНБО
В МИД подготовили документы для СНБО. Фото: The Insider

Министерство иностранных дел подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в связи с выдачей российских паспортов на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД.

"МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Действия российской стороны является нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте. Симптоматично, что эту провокацию сделано в ответ на инициативу украинской стороны по деэскалации ситуации", - говорится в заявлении.

В МИД заявили, Кремль несмотря на заявления о мире пытается продолжать гибридную войну против Украины.

"Подчеркиваем, что кремлевские указы по "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной", - заявили дипломаты.

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МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия.

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовило на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины. Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в Минском процессе, зато начать выполнять взятые на себя обязательства. Ожидаем от наших международных партнеров непризнание этих русских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру", - отметили в министерстве.

Боевики ДНР заявили, что не будут пропускать через линии разграничения детей с украинскими документами. Из-за нововведений спрос на услуги нотариусов вырос в несколько раз. Очереди к ним расписаны на месяц вперед.

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Дата
18
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