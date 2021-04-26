Пасхальный режим тишины на Донбассе осталось согласовать на бумаге - Зеленский

Зеленский сказал о режиме тишины на Донбассе на Пасху. Фото: president.gov.ua

Для введения режима тишины на Донбассе на Пасху осталось согласовать формулировку - после того, как прекращения огня согласовали стороны в Трехсторонний контактной группе.

Об этом президент Владимир Зеленский в понедельник 26 апреля сказал журналистам, сообщает УНН.

"Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали, но осталось только документальное формулирование этого согласия. Мы этого хотим, чтобы на Пасху не было выстрелов и не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - сказал президент.

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Предварительно, на прошлой неделе на заседании безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы все стороны согласились с необходимостью введения дополнительных механизмов по усилению режима прекращения огня. 27 апреля рабочая подгруппа должна обсудить документ с учетом предложений. Если подгруппа придет к положительному выводу, его обсудят еще раз в общей ТКГ 28 апреля, после чего примут.

Украина обсуждает документ по совершенствованию координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня. Он может быть подписан 28 апреля на заседании ТКГ. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".