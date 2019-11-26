Папа Римский высоко оценил переговоры Украины с Россией

Папа Франциск похвалил страны за начало переговоров. Фото: Forbes.ru

Папа Римский Франциск в размышлениях о восстановлении мира на Земле поставил в пример переговоры между Россией и Украиной.

"Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это дает результаты. Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными и переговоры оказались результативными", - сказал он, передает Vatican News.

Франциск сказал, что на Донбассе планируется особый государственный режим.

"Начались и ведутся переговоры. Это позитивный шаг", - заявил Папа.

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Глава католицизма отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.

К примирению в Донбассе можем прийти тогда, когда перестанем делать зло, а начнем говорить правду и вести диалог. Идти на компромисс со злом также нельзя, заявил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав.