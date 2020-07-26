Папа Римский высказался о перемирии на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 549
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 684
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4158
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2295
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7794
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3654
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
13
17
15
7
15
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Видео
Все видео
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов
Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов
Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине
Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 738
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
1 Просмотров: 414
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5283
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 153
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
воскресенье, 26 июля 2020 19:20

Папа Римский высказался о перемирии на Донбассе

  Комментировать
Папа Римский высказался о перемирии на Донбассе
папа Франциск поприветствовавл перемирие. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск высказался о договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Он заявил, что молится за воплощение договоренности, сообщает Vatican News.

"Молюсь, чтобы договоренность наконец была воплощена в жизнь, в частности окончательное разоружение и разминирование", - сказал Папа Римский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе

Сказал, что только таким образом можно будет восстановить доверие и заложить основу к необходимому примирению.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в силу с 27 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Папа Римский высказался о перемирии на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Международный язык общения придумал окулист

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

День работника торговли: сколько новых магазинов появилось в Украине

В Сибири участники автогонок застряли в снегах

Рои насекомых уничтожили поля за день

Государственного деятеля казнили за доносы

Боец АТО поджег себя у стен Минобороны

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха 1 Просмотров: 26210
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 12699
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 5157
В Польше погиб украинский рабочий
В Польше погиб украинский рабочий Просмотров: 4797
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 4725
Донбасс
РФ будет наступать в море и воздухе - в каком состоянии украинский флот
РФ будет наступать в море и воздухе - в каком состоянии украинский флот
 Просмотров: 117
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
13
 1 Просмотров: 342
Сутки в зоне ООС прошла без потерь
Сутки в зоне ООС прошла без потерь Просмотров: 36
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе 5 Просмотров: 441
Что нужно для победы над Россией в открытом противостоянии
Что нужно для победы над Россией в открытом противостоянии
 Просмотров: 3096
Больше всего комментируют
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
4
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
4
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
3
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
1
Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
Голосов: 8988
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua