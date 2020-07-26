Папа Римский высказался о перемирии на Донбассе

папа Франциск поприветствовавл перемирие. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск высказался о договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Он заявил, что молится за воплощение договоренности, сообщает Vatican News.

"Молюсь, чтобы договоренность наконец была воплощена в жизнь, в частности окончательное разоружение и разминирование", - сказал Папа Римский.

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Сказал, что только таким образом можно будет восстановить доверие и заложить основу к необходимому примирению.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в силу с 27 июля.