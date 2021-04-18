Папа Римский призвал предотвратить эскалацию на востоке Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 675
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 360
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1035
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 522
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1296
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 666
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1728
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 954
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
8
10
5
6
5
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
Первые выстрелы на востоке Украины: 7 лет назад началась война - фото и видео
Первые выстрелы на востоке Украины: 7 лет назад началась война - фото и видео
Россия отправила военные корабли в Черное море - фото
Россия отправила военные корабли в Черное море - фото
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Видео
Все видео
Российские наемники не прекращают обстреливать украинские позиции
Российские наемники не прекращают обстреливать украинские позиции
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах
ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 675
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 360
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1089
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2016
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 801
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
18 апреля 2021
Просмотров: 0
Така людина
– Може, Михайлович і правий. Ніякого ковіду немає, – каже пів року тому Світлана. Її 70-річний сусід із села під Полтавою з початку ...
воскресенье, 18 апреля 2021 16:38

Папа Римский призвал предотвратить эскалацию на востоке Украины

  Комментировать
Папа Римский призвал предотвратить эскалацию на востоке Украины
Папа Римский помолился за мир в Украине. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск с тревогой следит за событиями на востоке Украины и призывает предотвратить эскалацию насилия.

Об этом он сказал в своей воскресной речи к верующим, с которыми вместе помолился за мир на оккупированных Россией украинских территориях, сообщает Vatican News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль пригласил Папу Римского в Украину

"С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности", - сказал Папа Римский.

Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Папа Римский призвал предотвратить эскалацию на востоке Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
апреля

Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч

Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"

Свадьба актрисы и князя обошлась дороже, чем у королевы Великобритании

Создали телеграфный аппарат

Гетман возглавил восстание казаков

В результате теракта против посольства погибли 63 человека

При восхождении на Эверест погибли 16 альпинистов

Самая дорогая пицца стоит более €8 тыс. - интересные факты о блюде

Самое читаемое
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 13194
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 6174
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5427
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают Просмотров: 3744
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 1 Просмотров: 2871
Донбасс
В ВСУ назвали количество больных коронавирусом
В ВСУ назвали количество больных коронавирусом Просмотров: 126
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 1 Просмотров: 2871
Совет ЕС обсудит ситуацию на Донбассе
Совет ЕС обсудит ситуацию на Донбассе Просмотров: 90
Раненый украинский военный - российские оккупанты 17 раз проводили обстрелы наших территорий
Раненый украинский военный - российские оккупанты 17 раз проводили обстрелы наших территорий Просмотров: 63
Российские оккупанты обстреляли из минометов жилой сектор
Российские оккупанты обстреляли из минометов жилой сектор Просмотров: 324
Больше всего комментируют
17
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
7
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
5
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
3
Мавзолей Ленина открыли после карантина
2
Почему украинцы не платят за коммуналку
Голосов: 10949
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть