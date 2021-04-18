Папа Римский призвал предотвратить эскалацию на востоке Украины

Папа Римский помолился за мир в Украине. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск с тревогой следит за событиями на востоке Украины и призывает предотвратить эскалацию насилия.

Об этом он сказал в своей воскресной речи к верующим, с которыми вместе помолился за мир на оккупированных Россией украинских территориях, сообщает Vatican News.

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"С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности", - сказал Папа Римский.

Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.