Отвод войск на Донбассе: Кремль дал свой ответ

Песков продолжает утверждать, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе и имеет лишь частичное влияние на боевиков. ФОТО: vesti.ru

Кремль не гарантирует отвод войск в зоне ОРДЛО.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает издание ТАСС.

При этом представитель Кремля в очередной раз отказался признавать факт, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса — самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", — заявил Песков.

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Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик озвучил дату разведения войск на линии разграничения в Золотом и Петровском.