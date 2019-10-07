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понедельник, 07 октября 2019 16:06

Отвод войск на Донбассе: Кремль дал свой ответ

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Отвод войск на Донбассе: Кремль дал свой ответ
Песков продолжает утверждать, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе и имеет лишь частичное влияние на боевиков. ФОТО: vesti.ru

Кремль не гарантирует отвод войск в зоне ОРДЛО.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает издание ТАСС.

При этом представитель Кремля в очередной раз отказался признавать факт, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса — самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", — заявил Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение войск в Золотом: полиция усилит патрулирование

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик озвучил дату разведения войск на линии разграничения в Золотом и Петровском.

tass.ru
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