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четверг, 16 января 2020 05:48

От взрыва на Донбассе пострадал ребенок

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От взрыва на Донбассе пострадал ребенок
На Донбассе взрыв: пострадал ребенок. Фото: РБК

На Донбассе 12-летний мальчик получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета.

14 января медработники больницы в Луганске (неподконтрольный правительству) сообщили ОБСЕ, что 12 января из населенного пункта Миусинск (неподконтрольный правительству, 62 км к юго-западу от Луганска) к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица, по оценке, в результате срабатывания устройства, сообщает отчет СММ ОБСЕ.

Мать мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

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На Донбассе 15 января боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Один военный погиб.

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