От справедливости не уйдешь: задержали боевика, который скрывался 5 лет

В 2014 году боевик оказал сопротивление украинским защитникам на Донбассе, но потом понял что натворил и убежал. Фото: korrespondent.net

В Донецкой области полиция и пограничники задержали боевика, который в течение 5-ти лет скрывался в России.

Боевикдо бегства жил в Дружковке, а в 2014-м служил на блокпостах,которые поставили террористы, сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"Установлено, что 25-летний дружковчанин осуществлял незаконные фильтрационные мероприятия на блокпосту на въезде в город Константиновка. В его обязанности входило обследование транспорта, проверка документов и багажа граждан. Поводом для задержания водителей и пассажиров была неместная прописка. По словам мужчины, после 3-х месяцев службы он понял, что это бандитская группировка и поехал в РФ. Лучшей судьбы не нашел и решил вернуться домой, где планировал избежать уголовной ответственности. О его намерениях стало известно правоохранителям. Он был задержан", - рассказали в полиции.

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Боевика беглого задержали в рейсовом автобусе. Пытался незаметно пересечь украинскую границу.

Он дает показания в отделении полиции. Ему объявили подозрение по статье "участие в террористических группировках". Когда вину докажут, он получит тюремный срок до 8 лет лишения свободы.

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