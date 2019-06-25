Разоблачили актиукраинского интернет-агитатора

В Мариуполе во время выполнения задач по обеспечению информационной безопасности государства сотрудники СБУ разоблачили антиукраинского интернет-агитатора.
Спецслужба установила, что житель Мариуполя размещал на персональных страницах запрещенных российских социальных сетей материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, популяризировал террористические организации Д/ЛНР, - сообщает ГЛАВКОМ.
Человек навязывал прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировал общественным мнением накануне выборов в Верховную Раду.
Правоохранители задокументировали, что материалы были направлены на радикализацию общественных настроений, в частности из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц к протестным действиям.
Сотрудники СБУ изъяли из квартиры агитатора компьютерную технику, мобильные терминалы и сим-карты.
Против мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики ударили из артиллерии по украинскому селу
Ночью 25 июня в Москве на Красной площади задержали видеоблоггера Руслана Соколовского.
Он вышел на одиночный пикет с плакатом "Путин лох". О задержании мужчина сообщил на странице в Instagram.
Комментарии1