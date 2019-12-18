От огня боевиков в Марьинке погиб прохожий. Спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу / фото: ООС

Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранены гражданского жителя.

Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела, сообщили в штабе ООС.

Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

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"Эта гибель мирного жителя в Марьинке раз доказывает, которыми беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса", - пишут в ООС.

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Пресс-офицер 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Алина Демченко рассказала:

"Во время обстрела мужчина пытался перебежать в укрытие, вражеская пуля калибра 7,62 зашла в спину и вышла через живот. Военные оказывали помощь, но погибший не имел шансов выжить", - говорит она.

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня. Украинский позиции обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.