Военные рассказали об активности боевиков на Донбассе

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Оба обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Крымского - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях Россия скрыто перемещает военную технику. Руководство Российской Федерации наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск.