От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение

Пилоты 40 бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины тестируют новое летно-техническое экипировка украинского производства.

Одна из главных преимуществ - негорючий материал A-KNAH южнокорейского производства, сообщает информационная редакция информагентства Минобороны.

Фото: Миноборони

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Материал этого типа используется странами НАТО уже более 10 лет. Кроме того, США применяют такую ​​ткань для боевой огнестойкой униформы и экипировки морской пехоты.

"Материал соответствует международным и национальным стандартам сопротивления пламени, выдерживает 10 секунд воздействия открытого огня, не плавится и не прилипает к коже. Первые впечатления пилотов, уже выполнивших полеты в экспериментальных образцах, положительные", - пишут в сообщении.

Украинские изобретатели собрали робота-саппорта, который будет незаменимым на передовой. Он может осуществлять огневую поддержку и перевозить большие грузы.