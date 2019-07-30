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вторник, 30 июля 2019 13:04

От автоматов до беспилотников: какое оружие тестирует РФ на Донбассе
9

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Гибридная агрессия РФ против Украины используется Россией для проверки возможностей новых образцов вооружений и военной техники.

Зафиксировано сотни образцов российского вооружения, оснащение и боеприпасов к ним, cообщает Дефенс экспресс.

Информация о присутствии на оккупированной РФ части украинского Донбасса современной системы орбитального подавления "Тирадо-2" появилась 16 марта 2019 в отчете СММ ОБСЕ, когда комплекс еще только планировали поставить на вооружение в Центральный военный округ России
Фото: ОБСЕ
Российский БТР-82АМ уничтожен ВСУ у Новосветловки в Луганской области в августе 2014 года
Различное военное вооружение из России, которое увидели в Донбассе
Российский БПЛА типа "Элерон", что 1 марта 2019 был сбит в районе Светлодарск дуги военнослужащими батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины
Российские наемники на Донбассе позируют с 12,7 миллиметровым снайперским комплексом 6C8 (АСВ "Корд" / КСВК) и ВСС "Винторез" 9 мм

РФ систематически завозит на временно оккупированных территориях Донбасса оружие и периодически ее тестирует в реальных боевых действиях.

В то же время российские военные осуществляют исследования функционального и технологического назначения новых ОВТ.

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Террористы в Донбассе игнорируют "хлебное" перемирие и стреляют по украинским воинам.
Повысилась активность вражеских снайперов на участках фронта, сообщили волонтеры фонда "Вернись живым".

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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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