От автоматов до беспилотников: какое оружие тестирует РФ на Донбассе

Гибридная агрессия РФ против Украины используется Россией для проверки возможностей новых образцов вооружений и военной техники.

Зафиксировано сотни образцов российского вооружения, оснащение и боеприпасов к ним, cообщает Дефенс экспресс.

Фото: ОБСЕ

РФ систематически завозит на временно оккупированных территориях Донбасса оружие и периодически ее тестирует в реальных боевых действиях.

В то же время российские военные осуществляют исследования функционального и технологического назначения новых ОВТ.

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Террористы в Донбассе игнорируют "хлебное" перемирие и стреляют по украинским воинам.

Повысилась активность вражеских снайперов на участках фронта, сообщили волонтеры фонда "Вернись живым".