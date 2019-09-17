Освобожденный из РФ луганчанин Панов рассказал, где планирует жить

Артур Панов останется жить в Киеве. Фото: glavcom.ua

Политзаключенный Артур Панов заверил, что дорога в оккупированный Луганск для него закрыта.

Сейчас он делает все, что нужно для того, чтобы жить в Киеве, рассказал Панов в эфире "Еспресо.TV".

"Я считаю, что у тех, кто вернулся - 35 человек, - у каждого есть свои потребности. Конечно, они есть и у меня. Понятно, что в Луганск мне дорога закрыта. Поэтому я остаюсь в Киеве. То, что будет дальше, будет зависеть от развития событий в дальнейшем. Потому что пока мне тоже ничего неизвестно. Сейчас решаются вопросы проживания, помощи " - отметил 21-летний активист.

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Сейчас Панов живет в Феофании.

"Все мои близкие в Луганске остались, а в отношении меня вопрос будет решаться постепенно. Сейчас мне надо разобраться с лечением и состоянием здоровья " - добавил он.

Освобожденные из российского плена Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Алексей Сизонович и Артур Панов получат от государства бесплатное жилье.