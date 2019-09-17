Освобожденный из РФ луганчанин Панов рассказал, где планирует жить

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 378
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Просмотров: 684
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 747
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 864
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2421
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1206
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2907
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1413
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
5
8
3
12
9
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой
Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой
Командующий ООС заявил о срыве &quot;хлебного&quot; перемирия
Командующий ООС заявил о срыве "хлебного" перемирия
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Задержан боевик, который минировал и взрывал мосты
Задержан боевик, который минировал и взрывал мосты
Видео
Все видео
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4761
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30942
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 396
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 09:39

Освобожденный из РФ луганчанин Панов рассказал, где планирует жить

  Комментировать
Освобожденный из РФ луганчанин Панов рассказал, где планирует жить
Артур Панов останется жить в Киеве. Фото: glavcom.ua

Политзаключенный Артур Панов заверил, что дорога в оккупированный Луганск для него закрыта.

Сейчас он делает все, что нужно для того, чтобы жить в Киеве, рассказал Панов в эфире "Еспресо.TV".

"Я считаю, что у тех, кто вернулся - 35 человек, - у каждого есть свои потребности. Конечно, они есть и у меня. Понятно, что в Луганск мне дорога закрыта. Поэтому я остаюсь в Киеве. То, что будет дальше, будет зависеть от развития событий в дальнейшем. Потому что пока мне тоже ничего неизвестно. Сейчас решаются вопросы проживания, помощи " - отметил 21-летний активист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Феофании" сообщили о состоянии освобожденных пленников Кремля

Сейчас Панов живет в Феофании.

"Все мои близкие в Луганске остались, а в отношении меня вопрос будет решаться постепенно. Сейчас мне надо разобраться с лечением и состоянием здоровья " - добавил он.

Освобожденные из российского плена Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Алексей Сизонович и Артур Панов получат от государства бесплатное жилье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Освобожденный из РФ луганчанин Панов рассказал, где планирует жить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 52128
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 28342
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 21735
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 17668
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 14625
Донбасс
Все рушится: боевики не могут справиться с проблемами ОРДЛО
Все рушится: боевики не могут справиться с проблемами ОРДЛО Просмотров: 1188
Грабят в своих: боевики распродают военную технику на Донбассе
Грабят в своих: боевики распродают военную технику на Донбассе Просмотров: 567
На Донбассе погиб военный
На Донбассе погиб военный Просмотров: 297
В ООН обсудят ситуацию относительно Донбасса
В ООН обсудят ситуацию относительно Донбасса Просмотров: 126
Выборы на Донбассе смогут пройти по украинским законам - Разумков
Выборы на Донбассе смогут пройти по украинским законам - Разумков Просмотров: 252
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 6285
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua