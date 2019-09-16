Пяти пленникам Кремля государство подарит жилье

Жилье государство подарит Сенцову, Кольченко, Балуху, Сезановичу и Панову ФОТО: from-ua.com

Освобожденные из российского плена Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Алексей Сизонович и Артур Панов получат от государства бесплатное жилье.

Заявила об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью LB.ua.

По ее словам, Сенцов хочет жить с детьми и мамой.

"У Балуха приехала жена и мама. У него еще есть сын с семьей. Тоже, скорее всего, переедут в Киев. У Артура Панова — мама. Его бабушка и дедушка проживают на оккупированной территории. Могут также приехать. У Кольченко — мама и сестра", — рассказала Денисова.

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Бывшим пленникам Кремля выплатят денежные компенсации. Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит от Украины по 100 тыс. грн. Денежная выплата будет одноразовой.