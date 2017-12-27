Освобожденный из плена боевиков ультрас "Зари" впервые позвонил родителям

Освобожденный из плена боевиков Владислав Овчаренко связался с родителями. Фото: Факты

В процессе обмена пленными с боевиками, уже освободили Владислава Овчаренко.

Всего было освобождено первых 16 украинских заложников. Их привезли в пункт обмена заложниками и завели в логистический центр КПП "Майорск", сообщает ТСН.

"Мне позвонили уже и рассказали эту новость. Он сейчас с Ириной Геращенко. Он мне потом сам звонил. Мы сами еще в Луганске и ждали до последнего новостей. А сын уже в Украине. Конечно же он в Украине останется, однозначно. Здесь ему делать нечего, в оккупированном Луганске", - рассказала мать Овчаренко.

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По ее словам, сейчас они пытаются сами узнать подробности, куда привезут ее сына. После этого будут уже планировать с ним встречу.

Оккупационные власти в Луганске приговорили к 17 годам лишения свободы Владислава Овчаренко. Парня обвинили в шпионаже в пользу Украины и назначили наказания в тюрьме строгого режима.