Освобожденного из плена боевиков украинца отправили за решетку

Украинца, освобожденного из плена боевиков, судят за мошенничество. Фото: pixabay.com

Одного из освобожденных в процессе недавнего обмена пленными между Украиной и подконтрольными России ЛДНР Шевченковский райсуд Киева арестовал и отправил в СИЗО.

Как пишут "Ґрати", речь идет об Александре Садовском, которого обвиняют в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Уголовное производство против Садовского открыли еще 14 марта 2018 года, когда он находился в заключении на неподконтрольной Украине территории.

По данным "Медийной инициативы за права человека", Садовский работал охранником пунктов обмена валют. Один из них 22 апреля 2014 года ограбили, при этом погибла женщина-оператор.

Расследование начали, когда Донецк был еще под контролем Украины – Садовского подозревали в убийстве, но судили уже после того, как часть Донецкой области перешла под контроль пророссийских боевиков.

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Суд так называемой ДНР приговорил его к пожизненному сроку заключения. В тюрьме он находился 6 лет, с конца мая 2014 года, а перед обменом был помилован.

Адвокат Садовского, Владимир Лысенко, в комментарии "Ґратам" уточнил, что у него нет информации по делу об убийстве. А нынешние обвинения не относятся к событиям 2014 года.

В марте 2018 года Садовского объявили в розыск, а в день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После обмена он находился на обсервации в связи с карантинными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, затем его задержали.

На данный момент Садовский находится в СИЗО.

Большинство освобожденных во время недавнего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО заявили о пытках, физическом и психологическом насилии в отношении них со стороны террористов, финансируемых Россией.