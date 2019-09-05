Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости

В Киеве на Майдане Независимости в четверг, 5 сентября, проходит акция протеста из-за освобождение из-под стражи боевика ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о крушении малайзийского "Боинга" на Донбассе.

На митинг собралось несколько сотен активистов. Люди держат в руках белые листья с красной линией, выкрикивают "Нет государственной измене" и обвиняют журналистов 1 + 1 во лжи. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua София Староконь с места события.

Организаторы акции отмечают, что она не является политической.

"Освобождение Цемаха, преступника и сепаратиста, это спекуляция на святом деле -освобождении пленных", - заявили они.

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"Мы не дадим пренебречь всем, что заплатили. Все знаете, что РФ не держит слово никогда. Мы здесь больше теряем как государство, общество. Вижу, как провластные политики зеленого принтера говорят, что это нормально и круто", - сказал с импровизированной сцены активист, который не назвал свое имя.

Участники акции требуют вернуть Цемаха в СИЗО в течение 24 часов. Также активисты договорились собраться завтра и подписать петицию к гражданам Голландии относительно задержания террориста.

После этого протестующие спели гимн и начали расходиться.

5 сентября суд отпустил из-под стражи бывшего боевика группировки ДНР Владимира Цемаха. Он фигурирует в деле сбивании малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го. Недавно появилась информация, что Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.