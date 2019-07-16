Освобождение пленных: Зеленского и Путина будут просить о помиловании

Уполномоченные по делам человека Украины и России решили обратиться к главам государств с просьбой содействовать освобождению заключенных.

Планируют просить о помиловании незаконно осужденных русскими украинском и боевиков из РФ, сообщил Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению Некоторых кейсов - Некоторых наших граждан и граждан вашей страны в помиловании и некоторые другие методы, чтобы они были освобождены", - сказала во вторник Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

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15 июля обвинен в государственной измене руководитель РИА "Новости Украины" Кирилл Вышинский не вышел из-под стражи. Освобождение пленных моряков стало ключевым вопросом в первом телефонном разговоре Зеленского и Путина.