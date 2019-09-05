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четверг, 05 сентября 2019 16:47

Освобождение Цемаха: в Европарламенте увидели тревожный знак

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Освобождение Цемаха: в Европарламенте увидели тревожный знак
Дыра от снаряда российского "Бука". Фото: Россми

Кати Пири, депутат Европейского парламента от Нидерландов прокомментировала освобождение из-под стражи боевика Владимира Цемаха.

Действия Украины она назвала "тревожным знаком", сообщает DW.

"Освобождение подозреваемого, которого стремится допросить международная следственная группа, расследующая уничтожение самолета Boeing рейса MH17 летом 2014-го в небе над Донбассом, вызывает тревогу", - заявила Пири.

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Она добавила, что не располагает информацией о том, что Цемаха допрашивали или вели какие-либо следственные действия.

Накануне евродепутаты обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Просили не отдавать Цемаха.

Сторона обвинения не комментирует информацию о передаче России свидетеля по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха, которого сегодня суд освободил из-под стражи.

Об этом заявил руководитель группы прокуроров Олег Пересада.

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