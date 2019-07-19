Осудили организатора псевдореферендума

Мужчины признали свою вину. Фото: УНИАН

Двух организаторов псевдореферендума в 2014 году осудили на Луганщине.

Следователи установили, что двое жителей г. Горное Луганской области, по предварительному сговору с другими лицами, организовали и провели на территории Попаснянского района псевдореферендум по отделению Луганской области от Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Осужденные оформляли списки избирателей, выдавали местным жителям бюллетени для голосования и считали голоса.

Правоохранители инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Поскольку во время досудебного расследования подозреваемые искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

По результатам судебного рассмотрения Попаснянским районным судом Луганской области мужчин признали виновными и осуждены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

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