Осудили исполнительницу теракта, в котором погиб полковник СБУ

Донетчанку Юлию Прасолову осудили на 12 лет за убийство плковника СБУ / фото: Ильичевский райсуд Мариуполя

Ильичевский райсуд Мариуполя приговорил жительницу Донецка Юлию Прасолову до 12 лет с конфискацией за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша.

"Обвинительный приговор в отношении Юлии Прасоловой вынесен 25 сентября. Коллегия в составе 3 судей вынесла решение о 12 годах заключения с конфискацией всего принадлежащего ей имущества", - сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Прокуратура ходатайствовала о 14 годах заключения.

"Срок на подачу апелляционной жалобы составляет 30 дней со дня провозглашения приговора и истекает 25 октября. На сегодня апелляционных жалоб от сторон не поступали", - сказала представитель пресс-службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство контрразведчика Хараберюша: СБУ обнародовала подробности расследования

В Одессе правоохранители задержали 29-летнюю Юлию Прасолову, в марте заложившую взрывчатку под машину полковника Службы безопасности Украины 39-летнего Александра Хараберюша. Взрыв произошел на углу ул. Металлургов и Кафайской в центре Мариуполя Донецкой области. Александр ехал на работу. В салоне "Тойоты Ленд Крузер" был один. Ему оторвало обе ноги. Умер от потери крови в "скорой".