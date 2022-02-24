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четверг, 24 февраля 2022 22:11

Спецтема: Напад Росії на Україну

Остров Змеиный захватили российские оккупанты - ГПСУ

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Остров Змеиный захватили российские оккупанты - ГПСУ
Связь с пограничниками и воинами ВСУ на Змеином потеряна. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Остров Змеиный в Черном море в Одесской области захватили русские оккупанты.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

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Связь с пограничниками, находящимися на острове с воинами Вооруженных сил Украины, потеряна, заявили в ГНСУ.

"После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.

24 февраля неоднократно россияне пытались запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону. Госпогранслужба продолжает активно действовать совместно с воинами ВСУ и Нацгвардии, чтобы остановить врага, напавшего на Украину.

Президент России Владимир Путин около 4 часов 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Погибают украинские военные, мужественно сопротивляясь российскому врагу. Есть потери среди гражданского населения, в том числе дети.

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Дата
24
февраля

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