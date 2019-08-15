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четверг, 15 августа 2019 20:48

Остановили незаконную перевозку людей из оккупированной территории

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Остановили незаконную перевозку людей из оккупированной территории
Жителей Луганщины возили через РФ. Фото: 112

Механизм незаконных пассажирских перевозок с временно оккупированных районов Луганщины на подконтрольную украинской власти территорию блокировали сотрудники СБУ.

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Стаханова. Они имели украинские разрешительные документы для осуществления международных перевозок с бессрочным сроком действия. Перевозчики зарегистрировались как субъекты хозяйствования в оккупированной части Луганщины. Злоумышленники платили налоги и сборы в бюджет псевдогосударственного образования, передали в пресс-службе СБУ.

Привлекли 8 жителей Стаханова и Харькова для незаконных перевозок. Они работали водителями.

Автобусы с пассажирами ехали в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска.

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В Харькове в жилых помещениях и транспортных средствах фигурантов производства правоохранители изъяли документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили о подозрении двум участникам незаконных перевозок. Наложен арест на транспортное средство. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжаются неотложные следственные действия.

Сотрудники СБУ блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированных районах Луганской области и в обратном направлении.

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