Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 297
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2692
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1134
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1053
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 972
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
13
26
3
5
3
Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага
Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В сети появились секретные документы террористов
В сети появились секретные документы террористов
Видео
Все видео
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
Объявили военное положение
Объявили военное положение
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Просмотров: 477
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 2673
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6615
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2979
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 468
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
суббота, 30 ноября 2019 10:40

Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками

  Комментировать
Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками
Новинарня Пгиб Алексей Капустян

В течение суток 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Это произошло во время выполнения боевой задачи. Смертельного ранения получил Алексей Капустян - 26-летний военнослужащий из села Кринички на Ровенщине. Боец 8-го батальона 10 огшбр погиб в Марьинском районе Донецкой области.

У него осталась 3-летняя дочь.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского договоренностями оружия, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеетами включительно, сообщили в пресштабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы неподалеку Крымского, Луганского.

Кроме того, 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, Широкино, Старогнатовка, Новотроицкого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В течение недели на Донбассе ликвидировали 10 наемников РФ

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня погиб украинский военный.

Вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 20142
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 8622
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 6660
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 5184
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима Просмотров: 4392
Донбасс
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
 1 Просмотров: 2673
Боевики убили украинского военного на Донбассе
Боевики убили украинского военного на Донбассе Просмотров: 648
Будут дальнейшие разведения - председатель ОБСЕ
Будут дальнейшие разведения - председатель ОБСЕ Просмотров: 135
Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага
Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага
13
 Просмотров: 747
В течение недели на Донбассе ликвидировали 10 наемников РФ
В течение недели на Донбассе ликвидировали 10 наемников РФ Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
2
Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат
2
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
Голосов: 4080
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua