Опять потери: погиб военный во время обстрела российскими боевиками

Новинарня Пгиб Алексей Капустян

В течение суток 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Это произошло во время выполнения боевой задачи. Смертельного ранения получил Алексей Капустян - 26-летний военнослужащий из села Кринички на Ровенщине. Боец 8-го батальона 10 огшбр погиб в Марьинском районе Донецкой области.

У него осталась 3-летняя дочь.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского договоренностями оружия, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеетами включительно, сообщили в пресштабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы неподалеку Крымского, Луганского.

Кроме того, 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, Широкино, Старогнатовка, Новотроицкого.

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С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня погиб украинский военный. Вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.