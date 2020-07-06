"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку

Яна Дугарь: "Пока шли бои за Авдеевскую промзону, у нас была работа круглосуточно". Фото: Анатолий Гаевский, Gazeta.ua

32 раненых доставили в стабилизационный медицинский пункт в Авдеевке Донецкой области 1 февраля 2017 года. Бои за город продолжались с 29 января по 9 февраля.

"Пока шли бои, у нас была работа круглосуточно, - рассказывает военный медик Яна Дугарь. Была медсестрой стабилизационного пункта в Авдеевке с декабря 2016-го по март 2018 года. - Помню, ни у кого не было сигарет. Не могли выйти. Потому что очень много раненых и большие обстрелы. Пропал свет. Оперировали под фонариками 10 дней. Если тяжелое ранение - минно-взрывное или пулевое, - включали маленький генератор, чтобы подавать кислород через аппарат искусственной вентиляции легких".

Из мобильного госпиталя, базировавшегося в Покровске, персонал прикомандирововали в три прифронтовых пункта, где оказывали первую медицинскую помощь. Это Селидово, Курахово, Авдеевка. Туда эвакуировали раненых сиз Песок, Марьинки или Авдеевки соответственно. Там стабилизировали и отправляли бойцов в Покровск. Оттуда с очень сложными ранениями дальше - в Винницу, Харьков, Киев, Львов, Днепр.

"Стабилизационный пункт базируется в гражданской авдеевской больнице, где есть свои медсестры, санитарки, врачи. Они очень помогали, - вспоминает Дугарь. - Критически не хватало персонала. За сутки 1 февраля было 32 раненых. А нас прикомандированных четверо - я и трое врачей. Анестезиолог, хирург и хирург-травматолог. Затем немного усиления дали. Приехали госпитальеры, асапы (ASAP Rescue - волонтерская общественная организация, проводит спасательные операции, - Gazeta.ua)".

Раненых бойцов было так много, что принимали их не врачи, а медицинская сестра Дугарь: "Пришлось научиться принимать на себя ответственность за жизнь других. Тяжелых - в операционную. Средней тяжести и легких - сделать перевязку, тампонировать, осмотреть, нет ли кровотечения. Тогда за 40 минут отправила на эвакуацию восемь раненых. Пытались вывозить быстро, челночным способом. Нужно было пространство. Не знаешь, сколько людей. Случалось, привезли пятерых - и снова столько же.

Когда вспоминаем бои за Авдеевку, удивляемся, как мы это сделали. На операционном столе не было ни одного 200-го - даже при ампутации конечностей, с тяжелыми проникающими ранениями. Даже те, кто поступал с минимальными жизненными признаками, уехали тяжелыми, но стабильными".

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Яна Дугарь имеет 8 добровольческих и государственных наград, в том числе орден "За мужество" третьей степени. 12 декабря в прошлом году ее арестовали по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета. 20 июля 2016-го погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве. По версии следствия, Дугарь вела фотосъемку 15-18 июля вблизи места преступления. Пять месяцев провела под домашним арестом. В мае меру пресечения изменили на залог, но территориально должна быть в Новомосковском районе Днепропетровской области. Другие подозреваемые по делу - врач Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко - в следственном изоляторе более 200 дней.