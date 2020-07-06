 
Ексклюзивы
1/5
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 126
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1242
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2286
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1395
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18810
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
Фото
Все фото
13
3
8
5
13
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Видео
Все видео
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились
После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились
Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС
Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1314
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 756
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1674
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2286
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
Просмотров: 117
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
вторник, 11 августа 2020 18:38

"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку

  Комментировать
&quot;Оперировали под фонарики 10 дней&quot; - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Яна Дугарь: "Пока шли бои за Авдеевскую промзону, у нас была работа круглосуточно". Фото: Анатолий Гаевский, Gazeta.ua

32 раненых доставили в стабилизационный медицинский пункт в Авдеевке Донецкой области 1 февраля 2017 года. Бои за город продолжались с 29 января по 9 февраля.

"Пока шли бои, у нас была работа круглосуточно, - рассказывает военный медик Яна Дугарь. Была медсестрой стабилизационного пункта в Авдеевке с декабря 2016-го по март 2018 года. - Помню, ни у кого не было сигарет. Не могли выйти. Потому что очень много раненых и большие обстрелы. Пропал свет. Оперировали под фонариками 10 дней. Если тяжелое ранение - минно-взрывное или пулевое, - включали маленький генератор, чтобы подавать кислород через аппарат искусственной вентиляции легких".

Из мобильного госпиталя, базировавшегося в Покровске, персонал прикомандирововали в три прифронтовых пункта, где оказывали первую медицинскую помощь. Это Селидово, Курахово, Авдеевка. Туда эвакуировали раненых сиз Песок, Марьинки или Авдеевки соответственно. Там стабилизировали и отправляли бойцов в Покровск. Оттуда с очень сложными ранениями дальше - в Винницу, Харьков, Киев, Львов, Днепр.

"Стабилизационный пункт базируется в гражданской авдеевской больнице, где есть свои медсестры, санитарки, врачи. Они очень помогали, - вспоминает Дугарь. - Критически не хватало персонала. За сутки 1 февраля было 32 раненых. А нас прикомандированных четверо - я и трое врачей. Анестезиолог, хирург и хирург-травматолог. Затем немного усиления дали. Приехали госпитальеры, асапы (ASAP Rescue - волонтерская общественная организация, проводит спасательные операции, - Gazeta.ua)".

Раненых бойцов было так много, что принимали их не врачи, а медицинская сестра Дугарь: "Пришлось научиться принимать на себя ответственность за жизнь других. Тяжелых - в операционную. Средней тяжести и легких - сделать перевязку, тампонировать, осмотреть, нет ли кровотечения. Тогда за 40 минут отправила на эвакуацию восемь раненых. Пытались вывозить быстро, челночным способом. Нужно было пространство. Не знаешь, сколько людей. Случалось, привезли пятерых - и снова столько же.

Когда вспоминаем бои за Авдеевку, удивляемся, как мы это сделали. На операционном столе не было ни одного 200-го - даже при ампутации конечностей, с тяжелыми проникающими ранениями. Даже те, кто поступал с минимальными жизненными признаками, уехали тяжелыми, но стабильными".

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ В ИНТЕРВЬЮ ЯНЫ ДУГАРЬ ЖУРНАЛУ "КРАЇНА"

Яна Дугарь имеет 8 добровольческих и государственных наград, в том числе орден "За мужество" третьей степени.

12 декабря в прошлом году ее арестовали по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета. 20 июля 2016-го погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве. По версии следствия, Дугарь вела фотосъемку 15-18 июля вблизи места преступления. Пять месяцев провела под домашним арестом. В мае меру пресечения изменили на залог, но территориально должна быть в Новомосковском районе Днепропетровской области. Другие подозреваемые по делу - врач Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко - в следственном изоляторе более 200 дней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

400-летнюю акулу нашли случайно

Президент США заявил о бомбардировке России

Столкнулись пассажирские самолеты

"Стив, ты поляк? Нет, я - украинец" - Возняк празднует 70-летие

Кремль взялся за уничтожение поляков

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Заключенному запретили изучать птиц

Самое читаемое
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 13221
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 11268
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 10098
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 9982
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 9208
Донбасс
Среди украинских пограничников разоблачили экс-боевика ДНР
Среди украинских пограничников разоблачили экс-боевика ДНР Просмотров: 432
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
 1 Просмотров: 396
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
 Просмотров: 603
Начались бои за Иловайск
Начались бои за Иловайск
 Просмотров: 3132
Местные выборы-2020: "Слуги народа" настаивают на проведении выборов на передовой Донбасса
Местные выборы-2020: "Слуги народа" настаивают на проведении выборов на передовой Донбасса Просмотров: 306
Больше всего комментируют
7
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
4
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
3
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
2
Футболиста удивил русский язык в Украине
Голосов: 9147
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua