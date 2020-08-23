ООС: на фронте царит тишина

С начала суток, 23 августа, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

С начала текущих суток, 23 августа, обстрелов со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

"22 августа на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано у Марьинки. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинам", - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В Мариуполе Донецкой области в частном доме взорвалась граната. Погиб 51-летний мужчина, который находился в помещении. Боеприпас взорвался в его руках. "Событие произошло 21 августа днем. Местная жительница сообщила правоохранителям, что от взрыва в результате многочисленных осколочных ранений умер ее сожитель. На момент взрыва женщина была во дворе и не пострадала", - рассказали в полиции.