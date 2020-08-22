Мужчину разорвало взрывом в собственном доме

В Мариуполе Донецкой области в частном доме взорвалась граната.
Погиб 51-летний мужчина, который находился в помещении. Боеприпас взорвался в его руках. Об этом 22 августа сообщили в отделе коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.
"Событие произошло 21 августа днем. Местная жительница сообщила правоохранителям, что от взрыва в результате многочисленных осколочных ранений умер ее сожитель. На момент взрыва женщина была во дворе и не пострадала", - рассказали в полиции.
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Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. По месту события изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.
Также полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох.
Следователи открыли уголовные производства. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается происхождение боеприпасов.
В Харькове в квартире многоэтажки на ул. Светлой результате взрыва погиб 62-летний мужчина. По заключению специалистов, в доме взорвалась граната РГД-5. Накануне мужчина говорил о намерении покончить жизнь самоубийством.
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