Мужчину разорвало взрывом в собственном доме

Фото: mariupol-police.dn.ua

В Мариуполе Донецкой области в частном доме взорвалась граната.

Погиб 51-летний мужчина, который находился в помещении. Боеприпас взорвался в его руках. Об этом 22 августа сообщили в отделе коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

"Событие произошло 21 августа днем. Местная жительница сообщила правоохранителям, что от взрыва в результате многочисленных осколочных ранений умер ее сожитель. На момент взрыва женщина была во дворе и не пострадала", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина, которого разорвало гранатой, - ветеран ООС

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. По месту события изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Также полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох.

Следователи открыли уголовные производства. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается происхождение боеприпасов.

В Харькове в квартире многоэтажки на ул. Светлой результате взрыва погиб 62-летний мужчина. По заключению специалистов, в доме взорвалась граната РГД-5. Накануне мужчина говорил о намерении покончить жизнь самоубийством.