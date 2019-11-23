ООС: ликвидировано 9 оккупантов, 10 умерло от ранений

По данным разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов было ликвидировано, а еще 10 человек - это санитарные потери.

Также на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один беспилотник.

Военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы их жизни и здоровью и попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

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В зоне проведения операции объединенных сил военные сбили беспилотник, который совершал полет над украинскими позициями. При падении он взорвался, сообщает пресс-служба штаба ООС. Инцидент произошел на Горловском направлении. Беспилотник использовали российские оккупационные войска с целью уточнения построения системы обороны и системы огня подразделений ООС.