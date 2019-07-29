ООС: боевики один раз нарушили "хлебное перемирие"

Боевики нарушили "хлебное перемирие" .Фото: РБК

Поддерживаемые Россией боевики один раз нарушили режим тишины в Донбассе 28 июля.

Военные обвиняют боевиков в обстреле КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает штаб украинской военной операции объединенных сил.

В группировках "ДНР" и "ЛНР" не сообщают о боевых действиях 28 июля.

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На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля договорились о перемирии на Донбассе с полуночи 21 июля. Стороны также договорились о механизмах контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарные меры в случае его нарушения; об отказе от наступательных действий и диверсионных операций.