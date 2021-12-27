ООН передала 28 тонн гумпомощи на оккупированные территории

В Донбасс доставили гуманитарный груз от Управления Верховного комиссара. Фото: dsnews

Через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" на временно оккупированную территорию доставили более 28 тонн гуманитарного груза.

Помощь на Донбассе получили от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.

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Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику. Пока что КПВВ заблокировано для граждан, желающих пересечь линию разграничения.

19 октября прекратил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда на оккупированный Крым "Чаплинка". Не работал с июня, потому что его реконструировали. Проехать на полуостров можно через другие два КПВВ – "Чонгар" и "Каланчак".