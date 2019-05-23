Около 400 морпехов получили право носить "штормовой" берет

Воины доказали свое право носить берет морпеха, преодолев сложную п`ятикилометрову психологическую полосу препятствий. Фото: скрин из видео

Около 400 морпехов из состава Объединенных сил получили право носить "штормовой" берет.

Все они выполняют боевые задачи в зоне проведения ООС.

Это произошло накануне профессионального праздника, который отмечается 23 мая. Воины доказали право носить берет морпеха, преодолев сложную 5-км психологическую полосу препятствий.

Подавляющее большинство военнослужащих, которые сдавали экзамен, уже имеют опыт, приобретенный в других родах войск.

Но исключений на экзамене не имеют даже бывалые фронтовики.

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В ООС украинские военнослужащие провели очередную успешную операцию по уничтожению вражеской техники. Она представляла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне.