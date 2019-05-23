"Была враждебная БМП, но на нее что-то упало с неба" - показали видео уничтожения техники оккупантов

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В ООС украинские военнослужащие провели очередную успешную операцию по уничтожению вражеской техники. Она представляла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне. Об этом сообщили на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

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Благодаря аэророзведчикам очередную единицу российской техники обнаружили в полосе ответственности 24 бригады им. Короля Даниила.

"Разведка, корректировки и изящное уничтожения. Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы хотим, чтобы такая возможность была у каждого боевого подразделения в зоне ООС", - говорится в заметке.

И добавляют, что для этого программе ГРК Броня - Armor и коптеров - нужны планшеты. Помочь собрать средства на них можно здесь: https://clc.to/vAqVnQ

Украинские бойцы с передовой уничтожили снайперскую позицию россиян на Донбассе. Видео опубликовал командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.