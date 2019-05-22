"Все в хлам" - показали видео ликвидации российских снайперов

Украинские бойцы с передовой уничтожили снайперскую позицию россиян на Донбассе.

Видео опубликовал командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко на своей странице в Facebook.

"Все, что осталось от тщательно скрытой позиции сепарського снайпера. Бойцы ОШБ" Донбасс-Украина "молодцы", - написал он.

На вопросы пользователей о том, сколько захватчиков ликвидировали, командир кратко ответил: "Все в хлам".

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За минувший день вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, один оккупант уничтожен, еще шесть - получили ранения.