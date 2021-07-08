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четверг, 08 июля 2021 08:48

Оккупанты засыпали украинцев с минометов и гранатометов - воина задело осколками

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Оккупанты засыпали украинцев с минометов и гранатометов - воина задело осколками
Оккупанты 6 раз обстреляли украинцев. Фото: facebook.com/pressjfo.news

7 июля российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. Его доставили в больницу, состояние - удовлетворительное.

В тот день российские наемники целились из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Досталось украинским позициям в Донецкой области возле населенных пунктов Пески Ясинувацького района, Старогнатовка Волновахского района, Авдеевка Покровского района. И в Луганской области вблизи Золотого-4 Северодонецк района, Причепиловка Новоайдарского района, сообщають в ООС.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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Сегодня утром боевики стреляли трижды вблизи Опытного и Невельского Ясинувацького района Донецкой области и Новозвановка Попаснянского района Луганщины. Использовал автоматические станковый гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и минометы 120-го калибра.

7 июля в селе Старые Кодаки на Днепропетровщине похоронили начальника медпункта механизированного батальона, капитана Юрия Письменного, известного по позывному "Феофан". От погиб 4 июля в результате обстрела боевиков украинских позиции у поселка Гранитное Донецкой области. Мужчине было 59 лет.

Церемония прощания началась в одном из храмов Днепра и продолжилась на Аллее Героев. Почтить память погибшего пришли родные, близкие, друзья, боевые товарищи, представители командования, власти, духовенства и общественности.

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Дата
08
июля

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