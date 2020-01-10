Оккупанты задолжали шахтерам более миллиарда

Шахтерам на оккупированном Донбассе не выплачивают зарплаты / фото: Донецкие вести

На оккупированной Донецкой области долги перед работниками угольных предприятий составляют более одного миллиарда российских рублей - 393 млн грн.

"За 2019 шахты, находящихся на оккупированной части Донецкой области добыли 9800000. Тонн угля (вместе с нелегальными шахтами, отвалами). Но сейчас долги по заработной плате оккупационных администраций и предприятий (ВТС и ГАЗальянс) перед шахтерами ОРДО составляют более 1 млрд. рублей", - сообщили в Восточной правозащитной группе.

В частности, сообщается, что оккупанты задолжали:

Шахта им. Скочинского - задолженность за ноябрь 2019 году в размере 50% и декабре 2019 в размере 100%;

Шахта им. Засядько - задолженность за ноябрь 2019 году в размере 75% и декабре 2019 в размере 100%;

Шахты "Макеевуголь" - задолженность за ноябрь и декабрь 2019 года в размере 100%;

Шахта "Горняк-95" - задолженность за ноябрь 2019 году в размере 50% и декабре 2019 в размере 100%;

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Шахта "Ждановская" - задолженность за ноябрь и декабрь 2019 года в размере 100%;

Шахта "Комсомолец Донбасса" - задолженность за ноябрь 2019 года в размере 40% и декабре 2019 года в размере 100%.

15 февраля начнет вещание государственный телеканал для временно оккупированных территорий.