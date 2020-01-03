Когда появится канал для оккупированных территорий

Канал начнет вещание 15 февраля. Фото: "Вчасно"

15 февраля начнет вещание государственный телеканал для временно оккупированных территорий.

"На первом этапе канал будет объединять украинский-и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагруппы, и информационное вещание собственного производства", - сообщает пресс служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

Канал создают на базе UA|TV. Директора нового телеканала выберут на конкурсе в январе.

К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

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Руководителем информационного вещания станет бывшая главный редактор "24 канала" Елена Трибушная. Новый телеканал должен донести людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними.

Выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса можно только после деоккупации. Об этом рассказал вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.