Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый

Оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции. Фото: pravda.com.ua

9 апреля вооруженные формирования РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тиши.Серед них 6 обстрелов и дистанционное минирование минами ПОМ-2.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказали в штабе ООС.

В частности неподалеку поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Луганского целились из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручными противотанковыми гранатометов минами ПОМ-2.

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По состоянию на 7:00, 10 апреля, боевики уже открыли огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов неподалеку Майорского. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Россия может напасть на Украину в любой момент. Должны к этому привыкнуть. Панику разгоняют именно россияне. Но сама Россия не выдержит последствий полномасштабного военного вторжения, говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.