Оккупанты заблокировали пять КПВВ - ООС

Российские оккупанты заблокировали работу контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Гнутово", "Золотое" в Луганской и КПВВ "Майорское" и "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Так, в зоне проведения операции Объединенных сил нормально функционируют только КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

"По решению командования ООС все украинские КПВВ работают ежедневно с 8.00 до 16.00. Однако фактические пропуск граждан через линию разграничения каждый день осуществляется только в Станице Луганской. В Новотроицком у людей есть возможность пройти КПВВ по понедельникам и пятницам, когда боевики разблокируют движение по дорожному коридору", - говорится в сообщении.

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Вооруженные формирования РФ продолжают провоцировать ВСУ для дальнейших обвинений. В свою очередь в штабе объяснили активность оккупантов.