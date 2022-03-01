Оккупанты в Мариуполе ударили по гражданским с ракеты "Точка У"

Оккупационные войска России целенаправленно избивают именно по мирным жителям и инфраструктуре Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

1 марта враг обстрелял район Кирова ракетой "Точка У" с кассетной боевой частью, предназначенной для уничтожения живой силы.

По состоянию на 20:00 в результате обстрела известно о 21 раненом. Число погибших уточняется.

"Применение этой ракеты в плотно застроенном жилом квартале, где нет военных, было направлено именно на поражение пожилых людей, детей, женщин. Такие действия ничем иным как геноцидом народа Украины. Не забудем. Не простим", - говорится в сообщении.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.