Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"

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В Донецке оккупанты устроили концерт классической музыки в канун годовщины начала немецко-советской войны.

Мероприятие под названием "Музыка войны и победы" провели в парке имени Ленинского комсомола 21 июня. На него якобы сошлось 16 тыс. человек, сообщают местные СМИ.

Концерт организовали при поддержке российской правящей партии "Единая Россия". На нем был заместитель председателя Госдумы РФ "по евразийской интеграции и связям с соотечественниками" Виктор Водолацкий.

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В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для населения ОРДЛО и Крыма. С тех пор российское гражданство получили почти 600 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей. В сентябре состоятся выборы в Государственную думу РФ. В них смогут принять участие и жители оккупированного региона Украины с российскими паспортами.