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пятница, 05 ноября 2021 18:53

Оккупанты устроили смертельную аварию - погиб ребёнок
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На Донбассе грузовик оккупантов раздавил людей
Фото: "Мілітарний"
Авария произошла на трассе между Шахтерском и селом Сердитое
Все люди в легковом авто погибли. Очевидцы говорят, что погибли двое взрослых и ребенок

Военный грузовик российской армии раздавил авто с людьми на оккупированной территории.

Авария произошла на трассе между Шахтерском и селом Сердитым в Донецкой области, передает "Мілітарний".

Все люди в легковом авто погибли. Очевидцы говорят, что погибли двое взрослых и ребенок.

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В группах боевиков пишут, что грузовик перевозил боеприпасы.

По состоянию на 17:00 5 ноября 2021 года российские вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Дата
05
ноября

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