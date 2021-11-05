Оккупанты устроили смертельную аварию - погиб ребёнок

Фото: "Мілітарний"

Военный грузовик российской армии раздавил авто с людьми на оккупированной территории.

Авария произошла на трассе между Шахтерском и селом Сердитым в Донецкой области, передает "Мілітарний".

Все люди в легковом авто погибли. Очевидцы говорят, что погибли двое взрослых и ребенок.

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В группах боевиков пишут, что грузовик перевозил боеприпасы.

По состоянию на 17:00 5 ноября 2021 года российские вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.