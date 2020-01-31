Оккупанты устроили опасное минное поле

Фото: Facebook

В Ореховом на Донбассе оккупанты установили мины ПМН-2

Они срабатывают даже если на них наступит маленький ребенок, сообщает оперативно-тактические группировки "Север" в Facebook.

Мины были расположены рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения.

"Найдено 240 противопехотных мин образца ПМН-2, которые были установлены на площади 60м2, то есть с плотностью по 4 мины на 1 метр. Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы", - говорится в сообщении.

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На военном сленге мина ПМН-2 называется "Черная вдова".

"Учитывая состояние минного заграждения и состояние внешнего травяного покрова - установлено оно еще летом. Чудом никто из мирного населения не получил повреждений и не получил травм, ведь плотность расположения мин, а это 30 сантиметров друг от друга, не оставили бы ни шанса человеку", - добавили в оперативно-тактической группировке.

Российские террористы ЛНР все чаще обустраивают минные поля без каких-либо предупреждений. В результате 18 января на одном из таких полей подорвался гражданский, получил тяжелые ранения.